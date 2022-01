Im Landauer Zoo hat es eine erfolgreiche Heiratsvermittlung gegeben: Er zwei bedrohte Palawan-Stachelschwein (Hystrix pumila) zusammengebracht.

Der Zoo ist einer von nur zwei in Deutschland und nur neun in ganz Europa, die diese Stachelschweine halten und züchten. Im Dezember hat der Zoo aus dem tschechischen Zoo Jihlava ein weibliches Palawan- oder Philippinen-Stachelschwein bekommen. Das Männchen im Landauer Zoo, das im März 2021 aus dem Zoo Neunkirchen nach Landau gezogen war, habe sich sofort sehr für den Neuzugang interessiert. Nach einigen Tagen, an denen sich die Tiere zunächst am Trenngitter sahen, wurden die Tiere ohne Probleme vergesellschaftet und teilen seitdem einträchtig Futternapf und Schlafbox. Auch mit den Mitbewohnern, den Nördlichen Riesenborkenkletterern, die überwiegend die oberen Ast-Etagen des gemeinsamen Geheges bewohnen, gibt es keine Probleme. Das Palawan-Stachelschwein unterscheidet sich von den Festland-Stachelschweinen dadurch, dass es mit einem Gewicht von bis zu 400 Gramm deutlich kleiner ist und ein fast ganz schwarzes Stachelkleid hat. Die Art leidet unter Lebensraumverlust, Bejagung für den Fleischmarkt oder zur Nutzung in der sogenannten Traditionellen Chinesischen Medizin sowie unter dem Lebendfang für den Tierhandel. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion ist es als „gefährdet“ eingestuft.