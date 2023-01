Der Landrat des Kreises SÜW hat für den guten Zweck den Job gewechselt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, kassierte Dietmar Seefeld am Donnerstag eine Stunde Kunden des SBK-Marktes in Edenkoben ab. Er schob Waren im Wert von 2268,24 Euro über den Scanner. Diesen Betrag spendet die Sparkassenstiftung Südpfalz dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Windspiel“ in Landau. Der Dienst begleitet Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher lebenszeitverkürzend erkrankt ist, oder Familien, in denen ein Elternteil schwer krank oder sterbend ist. Die Mitarbeiter des Hospizdienstes konnten sich noch mehr freuen: Die Dieter-Kissel-Stiftung stockte den Betrag auf 4500 Euro auf.