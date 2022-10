Bereits zum achten Mal bestritten die Schüler- und die Lehrerschaft des Gymnasiums Edenkoben einen Spendenlauf durch das Weinstraßenstadion und die angrenzenden Weinberge. „Einem Menschen zu helfen, mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern“ – so lautete das Motto der Aktion mit rund 900 Teilnehmern. Jedes Kind legte im Durchschnitt eine Strecke von elf Kilometern während des 90-minütigen Laufes zurück. Die Klasse 9b ragte als laufstärkste Klasse heraus und wurde daher mit dem Wanderpokal ausgezeichnet. Insgesamt erwarten die Verantwortlichen eine Spendensumme von über 15.000 Euro, die bei einer feierlichen Übergabe verteilt werden soll. Ein Großteil des Betrags soll dabei an die Tafel in Edenkoben gehen.