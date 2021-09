In den Gottesdienstfeiern zum und vor dem Erntedankfest sammeln die beiden Kirchengemeinden des Protestantischen Pfarramts Im Gäu gespendete Lebensmittel für die Tafel Edenkoben. Die Tafel benötigt lange haltbare Lebensmittel wie Konserven jeder Art, Mehl, Zucker, Reis, Essig, Öl und mehr. Daneben sind auch Äpfel, Karotten und Kartoffeln gefragt. Die Abgabestellen sind die Protestantischen Kirchen in Freimersheim und Böbingen: am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 3. Oktober, von 9 bis 10 Uhr und nach dem Gottesdienst.