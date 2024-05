Einmal mehr ist ein Wahlplakat beschädigt worden. Dieses Mal traf es eines der SPD in Offenbach. Wie die Polizei berichtet, wurde am Sonntagabend gemeldet, dass ein Wahlplakat brenne. Als die Einsatzkräfte in der Germersheimer Straße eintrafen, brannte das Schild noch leicht, zudem war ein Schild des Zirkus Probst angesengt. Neben den Plakaten wurde auch der Laternenmast beschädigt, an dem sie aufgehängt waren. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, melde sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.