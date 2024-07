Puh. Wir haben ein Problem. Sommerloch. Früher gab es das gefühlt nicht, aber nun deutet ganz viel darauf hin, dass es hier in den nächsten Wochen ... Puh, wie heißt das schlimme Wort? ... Ah, ja: *langweilig*. Dass es also langweilig werden könnte. Dagegen müssen wir etwas tun. Hat jemand irgendwo ein Krokodil gesehen? Es geht auch ein ganz kleines. Wirklich. Notfalls nehmen wir auch Alligatoren, Dinosaurier, den Yeti, eine ausgebüxte Schildkröte – von uns aus geht auch Anni, das freundliche Monster aus dem nicht-existierenden Baggersee bei Annweiler. Nein? Mist. Hat jemand zufällig nen Blutegel gefunden? Kaulquappen? Wie wäre es mit einem Stein, der nach oben fällt? Oder ist irgendwo eine neue Radbrücke aufgetaucht? Ein Toastbrot mit der nicht-bestrichenen Seite nach unten gefallen? Auch nicht? Vielleicht eine Glühbirne, die Dunkelheit abstrahlt? Könnte jemand mal bitte ne ganze Stadt absperr... oh, wait. Das geht. Super! Danke!