Bedürftige Senioren aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße müssen nicht auf das Sozialticket warten, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Darauf weist Christine Baumann hin, die Vorsitzende des Vereins „Silberstreif – gegen Altersarmut in LD & SÜW“. Sie reagiert auf die Diskussion über ein Sozialticket, das eine Mehrheit aus Linken, SPD, Grünen und Pfeffer&Salz im Stadtrat gegen den ausdrücklichen Rat von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) und gegen Stimmen aus CDU und FDP beschlossen hat. Bedürftige ältere Menschen fühlten sich nicht nur oft einsam und allein, sondern sähen sich wegen ihrer beschränkten finanziellen Möglichkeiten von Teilhabe ausgeschlossen, schreibt die Silberstreif-Vorsitzende Baumann. Genau dafür gebe es den Verein. Der übernehme mit seinem Teilhabe-Paket alle Kosten: Es gebe beispielsweise Fahrkarten für den Öffentlichen Nahverkehr, Eintrittskarten für das Freizeitbad La Ola und für Konzert- und Theaterveranstaltungen in der Festhalle, Jahreskarten für den Landauer Zoo und die Stadtbücherei sowie Kostenübernahmen für Volkshochschulkurse. Wer in Landau oder im Kreisgebiet SÜW über 60 Jahr alt ist und nur mit einer kleinen Rente und Grundsicherung auskommen muss, kann sich an das Büro von Silberstreif am Landauer Stiftsplatz 9 (im Protestantischen Gemeindehaus) wenden. In diesem Zusammenhang bittet der Verein um Spenden für seine Arbeit und sein Teilhabe-Paket.