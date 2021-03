Der Verein Silberstreif – gegen Altersarmut in Landau hat anstelle seines Osteressens für ältere bedürftige Menschen diesen Lunchpakate nach Hause gebracht. Das gehe auf einen Vorschlag des Lions-Clubs zurück, teilte die Silberstreif-Vorsitzende Christine Baumann am Wochenende mit. Dem Clubpräsidenten Stefan Pellegrini sei dies ein besonderes Anliegen in der Corona-Zeit gewesen. Die Landauer Lions organisierten dann, dass das Parkhotel seine Küche öffnete und das Essen für den Transport vorbereitete, und sie spendeten zudem für jeden der 40 Empfänger einen Osterhasen und ein Fläschchen Sekt. Der Silberstreif übernahm die Organisation, packte für jeden Empfänger eine Ostertüte und fuhr diese aus. „Die Leute haben sich alle sehr gefreut, als wir vor der Tür standen“, berichtet Baumann. Trotzdem hofft sie für 2022 wieder auf ein Oster-Essen. Denn es gehe auch darum, zusammenzusitzen, zu reden, zu singen, Musik zu hören und das Miteinander zu erleben.