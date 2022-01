Bei einer Kontrolle in der Edenkobener Luitpoldstraße bereits am Mittwoch sind laut Polizei insgesamt acht Verkehrsteilnehmer negativ aufgefallen. Drei Autofahrer wurden wegen Mängeln an ihren Autos ein Bericht ausgestellt. Bei einem davon war der TÜV abgelaufen. Drei weitere Personen waren unangeschnallt unterwegs. Ein weiterer Fahrer telefonierte am Steuer. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen. Weiterhin wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten, dessen Gefährt nicht haftpflichtversichert war. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.