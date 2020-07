Weil eine 78-jährige Autofahrerin das Gas- mit dem Bremspedal vertauschte, hat sie am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Edenkobener Weinstraße einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilt. Sie krachte beim Ausparken in die Fassade eines Anwesens und in ein geparktes Fahrzeug. Ihr Auto wurde so stark demoliert, dass es abgeschleppt werden musste.