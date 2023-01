Ihre Unachtsamkeit kommt eine Seniorin teuer zu stehen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstagmittag in Edenkoben frontal in das Garagentor eines Nachbars. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.