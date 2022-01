Willi Schmitt ist gestorben. Der Vorsitzende des Landauer Seniorenbeirats wurde nur 72 Jahre alt. Schmitt hatte sich über Jahrzehnte hinweg im Stadtleben engagiert. Dabei war der Beirat für ältere Menschen nur das letzte, aber nicht das wirkmächtigste Engagement Schmitts, der für seinen vielfältigen Einsatz für die Allgemeinheit im Februar 2017 mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet worden war.

Der frühere Vertriebsleiter bei Frey & Kissel in Landau war 1999 Gründungsmitglied des Fördervereins des Landauer Freibads und hatte dazu beigetragen, dass das Freibad im Prießnitzweg saniert statt geschlossen wurde. So hatte er die Tombola auf dem Nikolausmarkt organisiert, mit der rund 180.000 Euro für die Instandsetzung eingenommen worden waren. Er hatte sich zudem im Freundeskreis der Landesgartenschau – auch dort wieder mit der Tombola –, bei der Terrine, der Landauer Tafel sowie dem Verein Silberstreif für Senioren engagiert.

Schwimmbad gerettet

Schmitt hatte seine Ziele stets unaufgeregt, ruhig und freundlich, aber beharrlich verfolgt. Dazu gehörten beispielsweise das Radfahrverbot in der Fußgängerzone einerseits und die Erreichbarkeit der Fußgängerzone andererseits, wenn es um die Belange von Älteren und Behinderten ging. Zuletzt galt sein Einsatz der Einführung eines Seniorenbusses, der von Ehrenamtlichen gefahren werden und wohl noch dieses Jahr starten soll, und dem Projekt Wohnen für Hilfe, das sich zum Ziel gesetzt hat, Wohnraum nutzbar zu machen und es Senioren zu ermöglichen, möglichst lange in ihren angestammten vier Wänden zu bleiben. Außerdem hatte er zusammen mit dem Seniorenbeirat für einen besseren Bustakt, eine sichere Überquerungshilfe in der Hindenburgstraße in Höhe des Zoos, den Erhalt eines Therapiebeckens im Bethesda und für eine barrierefreie Innenstadt gekämpft – nicht immer, aber oft mit Erfolg. Zu seinen Stärken gehörte es, dass er an solchen Themen dran blieb, auch wenn es mal nicht ganz so lief, wie er es für angemessen hielt.

Ein Pionier und Vorbild

Oberbürgermeister Thomas Hirsch würdigte am Dienstag Schmitts langjähriges Engagement im sozialen Bereich. Als Vorsitzender des ersten Beirats für ältere Menschen habe er Pionierarbeit geleistet und viele wichtige Projekte vorangebracht. Sozialdezernent Maximilian Ingenthron würdigte Schmitt als ganz feinen Menschen und echtes Vorbild. Er sei offen und gerade heraus, klar und geradlinig in Wort und Tat gewesen, ideenreich und verlässlich und unglaublich engagiert.