Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis zum Impfstart in Altenheimen in Landau und im Kreis SÜW wird es wohl noch etwas dauern. Es sind etliche Vorarbeiten nötig. Aber das DRK steht schon bereit. Doch während die Bewohner dem Piks gelassen entgegensehen, tut sich das Personal in den Heimen damit offenbar noch schwer.

Rheinland-Pfalz hat seine Impfstrategie geändert: Inzwischen kann nicht mehr nur in Senioreneinrichtungen in Kommunen geimpft werden, in denen die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen in sieben