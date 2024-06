Ein 78-Jähriger ist am Dienstagnachmittag vor einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße in Edenkoben Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei berichtet, machte dort ein Mann mit einem Schild darauf aufmerksam, dass er für Menschen mit Behinderung Geld sammle. Der Senior hatte nur einen 100-Euro-Schein dabei, den der Bittsteller in dem Geschäft wechseln lassen wollte. Allerdings tauchte er nicht mehr auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und sucht nach einem etwa 170 Zentimeter großen, 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe und dunklen Haaren. Bei der Tat trug er Jeans, ein weißes T-Shirt und eine Brille mit auffällig dunklem Rand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550.