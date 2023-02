Seinen Samstagabend hat sich ein 23-Jähriger aus Annweiler wohl anders vorgestellt. Mit drei Flaschen Wodka im Gepäck machte er sich laut Polizeibericht per Fahrrad auf zu einer privaten Feier im Industriegebiet in Edenkoben. Weil er dabei aber Schlangenlinie fuhr, fiel er einer Polizeistreife auf, die zur Kontrolle bat. Ergebnis: 2,82 Promille Atemalkohol. Ein Radfahrer gilt ab 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig. Der junge Mann, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde, musste deshalb mit zur Polizeiinspektion, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Räume der Polizei in Edenkoben schienen dem 23-Jährigen zu gefallen, denn er weigerte sich beharrlich, die Dienststelle zu verlassen. Schließlich sammelten ihn Bekannte ein und brachten ihn nach Hause.