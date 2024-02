Aufgrund eines Sekundenschlafs ist am Mittwochabend um 17.29 Uhr ein 45 Jahre alter Audifahrer in der Villastraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich. Der Mann verletzte sich bei dem Überschlag am Handgelenk. Der Unfallschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.