Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag um 9.30 Uhr auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau-Dammheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Laut Polizei ist ein 61 Jahre alter Autofahrer wegen eines Sekundenschlafs auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Durch den Zusammenstoß kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit schweren Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Wagen entstand Totalschaden. Auch der beschädigte Anhänger des Lkw musste abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle ist der rechte Fahrstreifen voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt, teilt die Polizei mit. Der Gesamtschaden liegt bei über 25.000 Euro.