„Es schneit.“ In vielen Familien mag das der Weckruf am Sonntagmorgen gewesen sein. Da musste nicht auf die Kalmit, wer durch den Schnee stapfen wollte. Viele Kinder schnappten sich die Schlitten und machten sich auf den Weg zu den Hügeln der Umgebung. In Arzheim hat unser Fotograf einen originellen „Schneelift“ gesehen: Ein Unimog zog mehrere Schlitten durch die Weinberge. Etliche Schnee-Ausflügler zog es aber dennoch zu den beliebten Zielen Kalmit und Edenkobener Tal, die wegen des Besucheransturms schon an den vergangenen Wochenenden zeitweise gesperrt werden mussten. So auch am Sonntag. „Die Waldparkplätze waren wieder gut ausgelastet“, berichtet die Edenkober Polizei. Die Zufahrt zum höchsten Gipfel des Pfälzerwalds sei daher am Vormittag dicht gemacht worden, die Straße zwischen Hüttenbrunnen und Forsthaus Heldenstein ab 14.15 Uhr.

Sonst hatte die Polizei aber keine Arbeit mit der weißen Pracht. Offenbar sei früh gestreut worden, hieß es am Sonntagmittag in der Landauer Inspektion. Auch die Kollegen der Inspektion in Edenkoben hatten keine Schnee- oder Glatteisunfälle zu vermelden. Der Verkehr auf der Autobahn sei störungsfrei, hieß es auf der Wache in Edenkoben.

Temperaturen steigen

Die Experten von Klima Palatina in Maikammer sagen etwas Schnee oder Schneeregen für den Dienstag voraus. Der Montag bleibe trocken. Am Dienstag müsse mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schneeglätte gerechnet werden muss. Am Nachmittag steigen die Temperaturen bis auf 3 Grad. Der Mittwoch soll bei bis zu 8 Grad noch milder werden.