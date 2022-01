Unbekannte sind am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Forstwiesen in Edenkoben eingebrochen. Die Tat hat sich nach Angaben der Polizei zwischen 19 und 22.30 Uhr ereignet. Die Täter verschafften sich Zugang ins Gebäude, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses einschlugen. Die Bewohner waren nicht da. Hauptsächlich Schmuck und mehrere Münzen wurden gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.