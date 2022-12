Oberbürgermeister Thomas Hirsch kann sich freuen: In wenigen Tagen ist er die Verantwortung für seine Heimatstadt los. Kein Huddel mehr mit dem Haushalt – Hirsch geht dahin, wo das Geld zu Hause ist, zum Sparkassenverband. Keine Gratwanderung mehr zwischen Lob und Tadel fürs Land, das zwar viel Projektförderung gegeben hat, aber keine vernünftige Finanzausstattung der Kommunen hinkriegt. Keine nervenden Diskussionen mehr mit der Opposition, kein Ärger mit dem zunehmend selbstbewussten grünen Koalitionspartner. Auch keine Rücksicht mehr auf die eigene Partei, die zwar gerne noch die führende kommunalpolitische Kraft wäre, aber an anhaltender Muskelschwäche leidet und es nicht wahrhaben will. Keine Anwesenheitspflicht bei Kerwen und Vereinsjubiläen mehr, stattdessen nur noch ein hoher Feiertag: der Weltspartag. Und ehrlicherweise auch kein Erfolgsdruck mehr: Wenn es in Landau klemmt, sehen es 50.000 Menschen. Wenn es beim Verband nicht fluppt, merkt es keiner. boe