Unbekannte sind am Wochenende in ein Industriebetrieb in der Venninger Straße in Edenkoben eingebrochen. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter über ein Dach auf einen Terrassenvorsprung, wo sie die Terrassentür aufbrachen und so in das Gebäude kamen. Ersten Ermittlungen zufolge sind ein Schlüsseltresor sowie Bargeld gestohlen worden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.