Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ist es auf einem Parkplatz in der Nähe eines Clubs in der Albert-Einstein-Straße zu einer Schlägerei zwischen fünf Diskobesuchern gekommen. Die hinzugerufenen Beamten konnten noch einige der beteiligten Personen vor Ort antreffen. Wie sie feststellten, gerieten zwei Gruppen wegen einer Beleidigung in Streit. Daraufhin setzte einer der Beteiligten eine Glasflasche als Schlagwaffe ein. Einer der Kontrahenten griff zum Teleskopschlagstock. Es gab Verletzte. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Wie die Polizei mitteilt wurde ein Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Landauer Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.