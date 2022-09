Gleich zweimal sind Polizeibeamte am Samstag auf den Festplatz gerufen worden: Gegen 00.20 Uhr machten sich ein 25-jähriger Mann und seine 17-jährige Bekannte zu Fuß auf den Heimweg. Im Bereich der Schloßstraße kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit zwei unbekannten Männern, wie die Edenkobener Polizei berichtet. Dem Streit sei ein Gerangel gefolgt, wodurch der junge Mann zu Boden gefallen sei und sich leicht verletzte habe. Seine beiden Kontrahenten entkamen laut Polizeibericht unerkannt. Einer der Männer hatte einen Gipsarm.

Der zweite Einsatz folgte nur wenige Minuten später: Gegen 00.51 Uhr kam es laut Polizei auf dem Festplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, da ein Mann einem 32-Jährigen aus Neustadt unvermittelt ein Schoppenglas auf den Kopf schlug. Der Neustadter sei dabei am Kopf verletzt worden. Bei Eintreffen der Beamten sei der Kontrahent nicht mehr vor Ort gewesen, habe aber später ermittelt werden können. Weitere Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polzei.rlp.de entgegen.