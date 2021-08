In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte an der Kreisstraße 30 zum Friedensdenkmal in Edenkoben mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten beseitigt, auf das Dach einer Wanderhütte geworfen und dabei beschädigt. Die Polizei in Edenkoben schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.