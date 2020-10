Wegen Gleisarbeiten zwischen Annweiler und Münchweiler an der Rodalb, Weichenerneuerungen in Hinterweidenthal und Durchlassarbeiten in Rodalben ist die Bahnstrecke zwischen Annweiler und Pirmasens im Oktober auf verschiedenen Abschnitten gesperrt. Die Züge der Linie RB 55 (Pirmasens – Landau) fallen vom 12. bis 14. Oktober zwischen Pirmasens und Annweiler, vom 15. bis 23. Oktober zwischen Pirmasens und Hinterweidenthal/Wilgartswiesen sowie am 24. und 25. Oktober zwischen Pirmasens und Münchweiler aus. Die Regionalbahn 12383 (Ankunft 20.18 Uhr in Landau) fällt am 18. Oktober von Hinterweidenthal Ost bis Wilgartswiesen aus. Als Ersatz fahren Busse auf den Ausfallabschnitten. Diese haben abweichende Fahrzeiten. Zudem liegen die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Der ADFC weist darauf hin, dass die Fahrradmitnahme in den Bussen nicht so gewährleistet sein wird wie im Zug.