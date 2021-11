In Landau hat offenbar wieder der auf Juweliergeschäfte spezialisierte Täter zugeschlagen, der schon wiederholt mit einem spitzen Gegenstand Schaufensterscheiben geknackt hat. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner der Marktstraße in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr von einem Alarm geweckt. Der ging von einem Juweliergeschäft aus. Die Zeugen sahen noch eine dunkel gekleidete Person wegrennen. Der Täter hatte augenscheinlich versucht, mit einem spitzen Gegenstand die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Dies sei aufgrund der entsprechenden Bauart misslungen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Auch wenn bei dem Einbruchsversuch nichts gestohlen worden ist, entstand am Schaufenster ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Täter oder einer genaueren Fluchtrichtung unter Telefon 06341 2780 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Mit derselben Herangehensweise – Einschlagen der Scheibe mit einem nicht näher genannten spitzen Gegenstand und schnelles Ausräumen der Auslage – hatte ein Unbekannter im Juli zweimal ein Schaufenster eines Luxusuhren-Händlers an der Ecke Theaterstraße/Kleiner Platz in Landau ausgeräumt; im September war ein Unbekannter durch ein Oberlicht in die Auslage eines Juweliers in der Landauer Innenstadt eingedrungen. Schadenshöhen hatte die Polizei nicht genannt, vermutlich, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen.