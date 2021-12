Nun steht das Spendenergebnis fest: Über 43.000 Euro kamen beim Solidaritätslauf des Gymnasiums und der Paul-Gillet-Realschule plus mit Fachoberschule in Edenkoben für Kinder und Jugendliche im Ahrtal zusammen. Rund 1600 Schüler hatten im September ihre Runden gedreht und sich dafür Spendenpaten gesucht. Das gesammelte Geld wird nun an zwei Gymnasien und vier Realschulen plus in der Flutregion verteilt, wie die Schulen berichten. Die beiden Schulleiter der Gymnasien in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heribert Schieler und Lutz Hasbach, waren vollkommen überwältigt ob der Hilfsbereitschaft: „Das Besondere daran ist die Tatsache, dass sich hier Menschen, die wir gar nicht kennen, für uns einsetzen und uns das Gefühl geben, dass wir in dieser schwierigen Situation nicht allein sind.“ Mit den Spenden soll den dortigen Schülern ein schönes Erlebnis ermöglicht werden.