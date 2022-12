Am Samstag gegen 22 Uhr ist ein Sattelzug, der auf der A65 in Richtung Norden unterwegs war, kurz nach der Anschlussstelle Landau-Nord nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen, teilt die Polizei in Edenkoben mit. Der 62-jährige Fahrer blieb unverletzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gegen 1 Uhr mussten alle Fahrstreifen gesperrt werden. Die Landauer Feuerwehr war mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen ebenso im Einsatz wie die Feuerwehr Edenkoben.