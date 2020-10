Am Ende des Jahres wird die Stadt Landau dreimal so viele neue Parkplätze in der Innenstadt angelegt haben, wie durch Verkehrsänderungen wegfallen. Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) ist damit zufrieden: „Das ist mehr als eine Teilkompensation.“

Nach der Rechnung der Stadtverwaltung werden rund 110 zusätzliche innerstädtische Parkplätze für Autos geschaffen. Damit erhöht sich die Zahl der öffentlichen Parkplätze in der City auf über 3.600.

Das Wehklagen war groß, als allein in der Königstraße 48 Parkbuchten weggefallen sind, weil Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung radeln dürfen und dort nun Bäume in Kübeln stehen. Auch in der Reiterstraße sind wegen der Sperrung des Durchgangsverkehrs einige Plätze nicht mehr da.

Wenn die Martin-Luther-Straße bis Mitte 2021 erst umgebaut ist, werden auch dort weniger Pkw abgestellt werden können. 10 bis 15 Parkplätze sollen bleiben. Der für Sommer angekündigte, 80.000 Euro teure erste Bauabschnitt zwischen Meerweibchen- und Kronstraße hat sich offensichtlich verzögert.

Radfahrstreifen fällt weg

Anstelle der Süwega-Halle auf dem alten Messplatz plant die Verwaltung 76 zusätzliche Stellplätze. Weitere 31 kommen dazu, weil der Radfahrstreifen in der Fortstraße wegfällt – er werde wegen der fahrradfreundlichen Umgestaltung der umliegenden Straßen dort nicht mehr benötigt, heißt es im Rathaus. Schlussendlich werden es aber keine 107 neuen Parkflächen sein, weil für Markierungsarbeiten und sieben weitere Busparkplätze Fläche draufgeht. So erklärt es Lukas Hartmann; er geht von 90 zusätzlichen Plätzen aus.

Eigentlich sollte auf dem alten Messplatz die Uni Landau vorübergehend einige Hörsäle stellen, doch weil die Hochschule wegen interner Probleme derzeit nicht sprechfähig sei, werde das zunächst einmal geschoben. „Bei einer Ausweitung für die Universität ist der Parkraum aber nicht per se infrage gestellt“, stellt Hartmann klar. Will heißen: nicht alle 76 Parkplätze auf dem Süwega-Areal fallen wieder weg.

Sechs plus sieben plus weitere sechs

Ob die Stellplätze in der Straße Am Kronwerk, direkt angrenzend an den alten Messplatz, dauerhaft kostenfrei bleiben, ist noch nicht ausgemacht. Laut Stadtverwaltung wird das komplette Parksystem überarbeitet, um es einfacher und übersichtlicher zu machen – eine Aufgabe für 2021.

Sechs Pkw-Parkplätze sind auf dem Weißquartierplatz ausgewiesen worden, wo bislang Reisebusse standen, während die Passagiere durch die Stadt flanierten. Sieben Fahrzeuge zusätzlich können in der Straße Am Großmarkt stehen. Und im Westring sind wegen des Umzugs der Polizei sechs Stellflächen freigeworden.