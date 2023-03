Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 40 Paletten voller Hilfsgüter kamen bei einer Spendenaktion in der Südpfalz zusammen. Einen Teil davon haben Südpfälzer zur polnisch-ukrainischen Grenze transportiert. Sie berichten, was sie erlebt haben. Wie kommen die Sachen zu den Menschen in der Ukraine?

Seine Großeltern haben ihm früher davon berichtet, wie die Alliierten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland Schokolade an die Schulkinder verteilten. Um dadurch auch für