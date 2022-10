Für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben die Ehrenamtlichen des Runden Tischs „Asyl“ ein besonderes künstlerisches Angebot, teilt die Verbandsgemeinde mit. Unter dem Motto „Kinder können Kunst“ sind Mädchen und Jungen ab zehn Jahren eingeladen zum Malen, Zeichnen oder Drucken. Das kostenfreie Angebot findet in den Herbstferien statt, vom 17. bis 31. Oktober immer montags, mittwochs und freitags von 15 bis 16.30 Uhr. Die Nachwuchskünstlerinnen treffen sich im „Atelier im Schlachthaus“ bei Lutz Schoenherr in der Tanzstraße 29 in Edenkoben. Anmeldung bei der Verbandsgemeinde Edenkoben unter der Nummer 06323 959104 oder beim Künstler Lutz Schoenherr, 0162 2176409.