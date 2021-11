Wegen zu lauter Musik haben sich am Samstag gegen 23.45 Uhr mehrere Anwohner in der Rappenstraße bei der Polizei beschwert. Gegenüber der angerückten Streife zeigte sich der Verantwortliche zunächst einsichtig und regulierte die Musik auf Zimmerlautstärke. Die Einsichtigkeit hielt allerdings nicht lange an. Nachdem die Streife weg war, wurde die Ruhestörung laut Polizei fortgesetzt. Jetzt erwartet den Störer ein Bußgeld von bis zu 100 Euro.