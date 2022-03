Der Landauer Ruhango-Markt ist außer der Reihe am Samstag, 13 bis 17 Uhr, für einen Familieneinkauf geöffnet. Das teilt Dieter Feierabend für den Verein Freundeskreis Ruhango-Kigoma mit. Gerade in der Textilabteilung sei frische Ware eingetroffen, auch Designer-Bekleidung. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der gespendeten Waren werden Projekte im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda finanziert. Im Markt in der Straße Im Justus 4 besteht Maskenpflicht. Ansonsten ist der Verkaufstag dienstags von 15 bis 18.30 Uhr.