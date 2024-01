Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Sommer können in Landau in Stadionatmosphäre genossen werden. Das Messegelände verwandelt sich wieder in eine Arena mit zusätzlichem Sandstrand. Zwei Musikfestivals gibt es auch.

Egal ob Deutschland gegen Schottland am 14. Juni, Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni oder das Finale am 14. Juli: Die Eventschmiede Gerach lädt zum Public Viewing in ihre Südpfalz-Arena auf dem neuen Messegelände ein. Das hat Bundesliga-Schiri Timo Gerach der RHEINPFALZ gesagt.

Es soll das größte „Rudelgucken“ in der Pfalz werden. Alle Spiele werden live gezeigt, und anders als in den Stadien von Berlin, Köln, München oder Frankfurt, wo die Tickets zwischen 30 und 1000 Euro kosten – wenn man überhaupt den Zuschlag bekommt–, kommt man kostenlos rein, verspricht Gerach: „Es wird ein grandioser Fußballsommer.“

Möglich sei das, weil ihm die Sponsoren von der Erstauflage 2018 die Treue gehalten haben und auch jetzt, nach der Pandemie, wieder unterstützend dabei sind. „Sonst wäre ein solche Angebot für ein breites Publikum, für Jung und Alt, für alle Kulturen und über volle fünf Wochen gar nicht möglich“, betont er. Während die Euro 24, so der offizielle Name, also in München in der Allianz-Arena und in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena Fußball genossen werden kann, wird es in der Südpfalz die VR-Bank Arena sein, benannt nach dem Hauptsponsor. Daneben sind viele weitere Sponsoren aus Stadt und Region dabei, von der Bellheimer-Brauerei über Porsche, den Alufelgen-Hersteller Ronal und das Hotel Soho bis zum Schuhhersteller Josef Seibel.

Für die Eventschmiede Gerach lag das Public Viewing auf der Hand, da sie an selber Stelle bereits zwei große Festivals mit Pop und Schlager sowie House und Elektro organisiert und neben Bühne und Zuschauerbereichen auch einen Strand aufschüttet, auf dem Motto- und Afterworkpartys in Planung sind.

Zum Fußballgucken können 6500 Zuschauer zusammenkommen, 2500 auf Sitzplätzen, 3500 auf Stehplätzen für das authentische Westkurven-Gefühl. Wie in den echten Stadien sind auch hier große Vip-Logen mit Loungen-Möbeln, eigenem Kühlschrank und Catering, eine Business-Area mit Bars, Tribünen-Plätze und Fanboxen für bis zu 40 Personen geplant.

Gute Sicht sollte kein Problem sein: Die 11.000 Quadratmeter große Arena verfügt über eine große Bühne von 16,5 mal zwölf Meter und eine 50 Meter große LED-Leinwand plus zusätzliche seitliche Stadion-Leinwände. Wer Fußball mit einem Cocktail in der Hand und den Füßen im Sand genießen will, findet auch am Strand eine Leinwand vor.

www.eventschmiede-gerach.de, auch auf facebook und Instagram, außerdem www.lafiesta-festival.de und www.tropical-festival.de