Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer am Montagabend, als er auf der L509 bei Offenbach von der Fahrbahn abkam und in der Folge stürzte. Laut Polizei war die Alkoholisierung des 44-Jährige Ursache für den Sturz, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Durch den Sturz erlitt der 44-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich, seinen Helm hatte er ersten Ermittlungen zufolge nicht ordnungsgemäß angelegt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.