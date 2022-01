Für den bevorstehenden Neubau des Kreisels auf der L 509 zwischen Mörlheim und Offenbach müssen in Kürze Bäume und Büsche gerodet werden. Der Kreiselbau beginnt im voraussichtlich im Sommer.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität vom Montag sollen in der sechsten Kalenderwoche, also ab Montag, 7. Februar, Bäume und Gebüsch beseitigt werden, die aber nach dem Kreiselneubau nachgepflanzt würden. Aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen müssen Rodungsarbeiten vor dem 28. Februar erfolgt sein, weil dann die Brutsaison der Vögel beginnt.

Der Kreisel musste schon wiederholt saniert werden, weil sich die Fahrbahndecke immer wieder stark verformt hat. Der LBM macht dafür die engen Zu- und Ausfahrten, den geringen Durchmesser und den hohen Anteil an Lastwagen verantwortlich. Weil auch eine weitere Deckensanierung keinen langfristigen Erfolg versprechen würde, soll ein neuer, größerer Kreisel mit 40 Metern Durchmesser gebaut werden. Bei der Gelegenheit wird für den Verkehr vom Mörlheimer Industriegebiet (Landkommissärstraße) in Richtung Autobahn A65 ein sogenannter Bypass gebaut, also eine Fahrspur am Kreisel vorbei.

Neubau erspart Vollsperrung

Weil für den Neubau an Ort und Stelle eine mehrmonatige Vollsperrung nötig wäre und große Probleme in den umliegenden Gemeinden machen würde, soll der neue Kreisverkehr um etwa 50 Meter nach Südosten verschoben werden. Dabei soll der Verkehr auf jeweils drei von vier Ästen des alten Kreisels so weit wie möglich aufrechterhalten werden. Anschließend sollen die Äste an den neuen Kreisverkehr angeschlossen und der alte Kreisel beseitigt werden.

Laut LBM müssen wegen des Neubaus auch Wirtschafts- und Radwege neu angebunden werden. Für Radwege müssen eine Querung über den Bypass und zwei Fahrbahnteiler gebaut werden. Über Verkehrsbehinderungen will der LBM rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten informieren.