Ab Mitte Oktober werden wegen Rodungsarbeiten Wirtschaftswege zwischen Edenkoben und Edesheim, die entlang der A65 führen, tageweise gesperrt sein. Hintergrund sind Arbeiten, die der Netzbetreiber Creos an seinem dreieinhalb Kilometer langen Gasnetz zwischen den beiden Ortschaften vornimmt. Das Unternehmen mit Sitz in Homburg-Saar versorgt mit seinem Gashochdrucknetz und Hoch- und Mittelspannungsnetz nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Rodungen sind nötig, um die Arbeitsstreifen in dem Bereich an der A65 vorbereiten zu können. Sie werden bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die eigentlichen Tief- und Rohbauarbeiten beginnen voraussichtlich im April kommenden Jahres. Die Baumaßnahmen können unter https://www.creos-net.de/bauvorhaben/baumassnahmen eingesehen werden. Dort werden auch Fragen rund um den Naturschutz beantwortet.