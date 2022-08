Von einer Suche ohne Erfolg, aber scheinbar mit glimpflichen Ende berichtet die Polizei Edenkoben. Am Sonntagnachmittag meldete eine Spaziergängerin bei der Rettungsleitstelle, dass ein stark alkoholisierter Mann von einer Mauer an der Rietburg bei Rhodt gestürzt und mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegen geblieben sei. Als ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber eintrafen, habe der Mann die Behandlung verweigert und sei zu Fuß in Richtung der Talstation gelaufen. Da die Polizei von einer möglichen Notlage ausging, leitete sie eine umfangreiche Suche nach dem Mann mit Unterstützung der Feuerwehr Edenkoben ein. Während des Einsatzes meldete sich ein weiterer Spaziergänger bei der Polizei, der berichtete, dass der Mann lediglich in eine Brombeerhecke gestürzt sei und sich anschließend auf den Boden neben die Mauer gelegt habe. So dürfte es zu dem Missverständnis wegen des Mauersturzes gekommen sein. Weitere Zeugen meldeten sich bei der Polizei, dass sie den Mann bereits an der Talstation gesichtet hätten, bevor die Suche nach ihm begonnen hatte. Bis auf oberflächliche Hautabschürfungen hatten die Zeugen keine Verletzungen bei dem Mann erkennen können. Die Polizei konnte den Mann zwar nicht mehr an der Talstation antreffen, stellte nach den entwarnenden Zeugenmeldungen aber die Suche ein.