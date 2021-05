Seit Freitag dreht sich auf dem Landauer Rathausplatz ein Riesenrad. Die Schaustellerfamilie Göbel aus Worms empfängt in den kommenden Wochen montags bis samstags zwischen 11 und 21 Uhr Fahrgäste, sonntags ist von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Sollte der Andrang groß sein, können Besucher bis 22 Uhr über den Dächern der Innenstadt schweben. Bei der offiziellen Eröffnung der Attraktion am Abend sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch, es werde wieder mehr gesellschaftliches Leben möglich, dafür stehe auch das Riesenrad. Nächste Woche könnte es weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz geben. Sollten die Infektionszahlen in der Stadt niedrig bleiben, könnten ab Mittwoch womöglich die Gastronomen Gäste draußen ohne Test bewirten, so Hirsch. Der Christdemokrat kündigte außerdem an, dass die Stadt eine Attraktion zur Fußball-Europameisterschaft plane, verriet aber noch keine Details. Außerdem soll eine Bühne in einem Hof aufgebaut werden, wo Musik- und Kulturveranstaltungen möglich wären. „Wir wollen ein sicheres Vergnügen in der Innenstadt, der Corona zu schaffen macht“, sagte der Stadtchef auf dem gut besuchten Rathausplatz.