Die Servicestelle für Privatkunden der RHEINPFALZ in Landau zieht um. Künftig werden Kunden bei Bücher Knecht in der Theaterstraße bedient und beraten.

Ortswechsel bei der RHEINPFALZ in Landau: Wer sonst im gläsernen Büro in der Ostbahnstraße 12 sein Abo wegen einer Urlaubsreise unterbrechen oder eine Anzeige aufgeben wollte, der wird das künftig in der Theaterstraße 11 in den Räumen der Buchhandlung Bücher Knecht tun können. Dort wird am Montag, 15. Juni, ein Servicepunkt der RHEINPFALZ eröffnet. Die Servicestelle im Quartier Chopin ist bis noch Monatsende geöffnet.

Im Servicepunkt werden Kunden weiterhin die gewohnten Leistungen erhalten – das aber mit erweiterten Öffnungszeiten. Während die noch bestehende Servicestelle in Landau werktags von 9 bis 13 Uhr geöffnet hat, werden RHEINPFALZ-Kunden bei Bücher Knecht montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, sowie samstags von 10 bis 13 Uhr bedient und beraten. Nicht nur in Landau gibt es Servicepunkte der RHEINPFALZ. Kunden können auch den Lotto-Shop am Schloss in Bad Bergzabern, Copy Palace in Germersheim, Schreibwaren Müller in Herxheim und die Bestellannahme Kuhm in Neuburg ansteuern.

Sämtliche Leistungen rund ums RHEINPFALZ-Abo

In den Servicepunkten können sämtliche Leistungen rund um das RHEINPFALZ-Abo in Anspruch genommen werden, etwa der Urlaubsservice, die Zustellungsreklamation oder eine Adressänderung. Auch Privatanzeigen können aufgegeben werden, also beispielsweise Todes- oder Kleinanzeigen. Tickets für Veranstaltungen können in den Servicepunkten nicht bestellt werden. Das geht online unter ticket-rheinpfalz.reservix.de oder in den Geschäftsstellen in Ludwigshafen oder Pirmasens.

Auch Markus Knecht, der Inhaber von Bücher Knecht, freut sich über die Partnerschaft mit der RHEINPFALZ. „Es ist eine Ergänzung, die Sinn macht, auch um die Theaterstraße zu beleben“, sagt der Landauer Buchhändler. Er wolle damit auch die Wichtigkeit der RHEINPFALZ für die Region deutlich machen. Dass gelesen werde, Bücher und Zeitung, das sei ihm wichtig.