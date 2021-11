Große Lücken klafften in den letzten Tagen in den Regalen des gut besuchten Rewe-Marktes in der Landauer Haardstraße. Der Grund: Der Markt soll modernisiert werden und schließt ab Samstag, 6. November, für viereinhalb Wochen. Nach Mitteilung einer Sprecherin der Rewe-Zweigniederlassung Südwest ist die Wiedereröffnung für den 8. Dezember geplant. In dieser Zeit werde der Markt auf das neueste Shopkonzept umgestellt. Das heißt, die Frischesortimente werden mehr in den Fokus gerückt. „Die schon große Obst- und Gemüseabteilung in Landau wird noch mehr Profil gewinnen. Aber auch aktuelle Trends bekommen mehr Platz“, informiert Sabine Stachorski. Es soll auch ein größeres Sortiment an Bio-, vegetarischen und veganen Lebensmitteln geben. In Anbetracht der kulinarischen Qualitäten der Pfalz nimmt Rewe noch mehr Spezialitäten und Erzeugnisse aus der Region ins Programm. Auch Energieeffizienz ist ein Thema. Alle Kühlmöbel werden verglast und im ganzen Markt LED-Lampen montiert. Rewe investiert 1,7 Millionen Euro in den Umbau.