Trotz Insolvenz schien der Hammer-Fachmarkt im Horstring gerettet zu sein. Ein Investor war eingestiegen, um die Filiale fortzuführen. Jetzt ist jedoch der Hammer gefallen.

Wer sein Zuhause verschönern möchte, hat mehrere Anlaufstellen, um sich das entsprechende Material zu besorgen. Den Baumarkt zum Beispiel. Oder den Hammer-Fachmarkt im Landauer Horstring. Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Gardinen, Teppiche – der Heimwerker findet dort alles, was sein Herz begehrt. Besser gesagt: Er fand dort alles. Denn die Filiale gibt es nicht mehr. Vor Ort wehen zwar noch die markanten roten Fahnen im Wind, auch der Hammer-Schriftzug auf dem Gebäude ist nach wie vor da. An der Tür wird allerdings per handschriftlichem Zettel verkündet: „Liebe Kunden, unser Markt hat für immer seine Pforten geschlossen.“

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil noch vor wenigen Monaten Aufbruchstimmung rund um den Hammer-Fachmarkt in Landau herrschte. Sie folgte auf eine große Schockwelle. Im Juni 2025 hatte die Unternehmensgruppe Brüder Schlau, zu der unter anderem die Fachmarktkette Hammer gehört hatte, Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Eröffnet wurde das Verfahren am 1. September. Schnell war klar, dass das Unternehmen nicht als Ganzes, sondern in Teilen verkauft werden soll. In diesem Zuge wurden schon erste der rund 180 Hammer-Filialen in Deutschland geschlossen. Allerdings nicht die in Landau.

Investorenteam steigt ein und scheitert

Sie gehörte zu den 93 Märkten, die im Oktober 2025 von einem Investorenteam namens ReThink-Konsortium übernommen wurden. Hinter diesem Konsortium steht die Lenau Holding aus Wien, die nach eigenen Angaben „erfahrenes Interim Management für Unternehmen in besonderen Phasen“ bietet. Die Firma aus Österreich wiederum gründete die Hammer Raumstylisten GmbH, deren Alleingesellschafter sie seither ist. Unter Regie dieser neuen Gesellschaft sollten die verbliebenen Hammer-Märkte mit verkleinertem Warenangebot und dem stärkeren Fokus auf die Handwerker-Services fortgeführt werden.

Die Freude über diese Rettung währte jedoch nicht lange. Schon im Januar 2026 wurde die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Hammer Raumstylisten GmbH angeordnet. Seit dem 1. April ist das Insolvenzverfahren eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt war die Filiale in Landau bereits Geschichte, wie ein Sprecher der Pluta Rechtsanwalts GmbH auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Weiter teilt er mit, dass Stefan Meyer von der genannten Kanzlei zum Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Kunden mit Aufträgen sollen Hotline anrufen

Meyer erklärt, dass bislang noch kein Investor habe gefunden werden können. „Die Verhandlungen mit den zwei verbliebenen Interessenten dauern noch an.“ Für Landau ist das Ergebnis dieser Verhandlungen allerdings unerheblich, denn für 46 Filialen – und dazu gehört die im Horstring – gibt es keinen Interessenten. Heißt: Es wird hier keinen Hammer-Markt mehr geben. Was das für Kunden bedeutet, die noch laufende Aufträge bei Hammer haben, beantwortet der Sprecher nicht. Dem Aushang am verwaisten Markt im Horstring ist zu entnehmen, dass sich Betroffene an die Hotline wenden mögen.