In einer Regionalbahn in Richtung Landau soll ein 40-Jähriger am Montag gegen 14 Uhr andere Reisende bedroht und beleidigt haben. Zwei Zeugen waren am Haltepunkt Hauenstein (Mitte) zugestiegen und hatten die Bundespolizei informiert, wie diese mitteilt. Streifenbeamten sprachen am Hauptbahnhof in Landau mit dem 40-jährigen Beschuldigten und den beiden Zeugen. Die mutmaßlich Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen müssen den Zug laut Bundespolizei bereits vor dem Halt in Landau verlassen haben. Zeugen oder Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Bundespolizei Kaiserslautern unter 0631 340730 zu melden.