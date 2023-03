Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 9. November 1938 sind in Deutschland die Geschäfte jüdischer Mitbürger verwüstet worden und haben die Synagogen gebrannt. Auch in Landau. Drei Schülerinnen haben sich am Beispiel einer Familie auf Spurensuche begeben.

Ein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof, Stolpersteine in der Innenstadt – das ist alles, was heute noch an die jüdische Arzt- und Lehrerfamilie Frank erinnert. Wie haben die