Am Montagnachmittag hat die Polizei Edenkoben die Einhaltung des Tempo-Limits an der Kreuzung der L516/K54 bei Roschbach überwacht. Wie sie mitteilt, wurden in etwas weniger als eineinhalb Stunden 21 Fahrer kontrolliert, da sie die erlaubten 70 Stundenkilometer überschritten. Die unrühmliche Spitzenreiterin, eine 44-jährige Frau, war mit 128 Stundenkilometern unterwegs. Die Dame erwarten ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein Monat Fahrverbot.