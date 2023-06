Der Fahrer eines weißen Audi soll am Samstag gegen 10.20 Uhr durch rücksichtsloses Fahrverhalten auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe aufgefallen sein. Ein Zeuge meldete, dass er auf Höhe der Rastanlage „Pfälzer Weinstraße“ von dem Fahrer zunächst mit Lichthupe genötigt worden sei, berichtet die Polizei Edenkoben. Der Mann habe ihn dann rechts überholt und wegen des stark stockenden Verkehrs ausgebremst. Danach sei der Audi-Fahrer mit erhöhter und nicht der Verkehrslage angepasster Geschwindigkeit Richtung Karlsruhe weitergefahren. Dabei habe er weitere Verkehrsteilnehmer auch über den Standstreifen überholt. Die Polizei Edenkoben bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden. Das Kennzeichen des Audi sei bekannt.