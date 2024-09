Am Samstagabend sollen auf der A65 ein BMW und ein Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landau gefahren sein und dabei eine 44-jährige Frau gefährdet haben. Das berichtet die Polizei in Edenkoben, die für die Autobahn zuständig ist. Laut Polizei bericht wollte die Frau gegen 21.25 Uhr kurz nach der Rastanlage Pfälzer Weinstraße einen silbernen Pkw überholen. Als sie sich bereits auf der Überholspur befand, kamen von hinten die beiden Fahrzeuge mit Lichthupe angerast, berichtete sie. Der weiße BMW-Kombi soll die Frau zunächst rechts überholt haben und anschließend sehr knapp vor ihr wieder eingeschert sein, sodass es beinahe zum Unfall gekommen sei. Der Mercedes habe die Frau im Anschluss ebenfalls rechts überholt, bevor beide Fahrzeuge sich mit hoher Geschwindigkeit entfernt hätten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen des silbernen Autos, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.