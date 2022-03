Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag randaliert und Schaufenster in der Tanz- und Weinstraße mit Steinen beschädigt. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zudem hätten die Randalierer den Schachtdeckel eines Straßenablaufs herausgehoben. Wie die Polizei berichtet, wurde dieser durch einen aufmerksamen Passanten wieder an seinen angestammten Platz gebracht, bevor etwas passieren konnte. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.