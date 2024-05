Zwischen Vorderweidenthal und Erlenbach wird schon seit Längerem ein neuer Geh- und Radweg gebaut. Deshalb ist die L490, die die beiden Orte miteinander verbindet, seit Mitte Januar ab der Erlenbacher Kreuzung voll gesperrt – und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, verzögern sich die Arbeiten, die ursprünglich im Mai abgeschlossen sein sollten. „Die Sperrung wird noch circa drei Monate andauern“, so die Behörde. Gründe für den zeitlichen Verzug seien die langanhaltenden Regenfälle im Frühjahr sowie nicht vorhersehbare größere Hangsicherungsarbeiten. Die Umleitung führt nach wie vor durch Birkenhördt und ist ausgeschildert. Zur Kerwe in Vorderweidenthal von 14. bis 17. Juni soll laut LBM die Zufahrt zum Ort ermöglicht werden. Geplant ist, dass der neue Radweg bis dahin komplett fertig sein wird.