Am Dienstag beginnen die Bauarbeiten für den neuen Geh- und Radweg von Erlenbach nach Vorderweidenthal. Damit wird der lange gehegte Wunsch im Wasgau, den Lückenschluss von den Radwegen im Wieslautertal hin zur Rheinebene zu vollziehen, nun endlich verwirklicht. Die Bauarbeiten dauern über ein Jahr.

Über die Planungen einer solchen Verbindung hat die RHEINPFALZ mehrfach berichtet. Viele Leser warten auf diesen Lückenschluss zwischen dem Dahner Land und der Südlichen Weinstraße. Und dies schon seit Jahren. Bei der Planung des Weges ergaben sich allerdings einige Schwierigkeiten. Da war zunächst die schwierige Nord-Süd-Querung der gut frequentierten B427 bei der Erlenbacher Kreuzung, welche nun mit einem Fahrbahnteiler gelöst werden soll. Das nördlich an die Kreuzung angrenzende Vogelschutzgebiet sorgte für eine zeitliche Verzögerung des Baubeginns und zusätzlich geforderte Vogelschutzmaßnahmen.

Das Schutzgebiet war auch mit ein Grund dafür, dass man von der ursprünglich vorgesehenen Wegetrasse auf der westlichen Talseite in Richtung Vorderweidenthal abkam und den Weg dann entlang der Landstraße plante. Da die dortigen Talwiesen jedoch alle stirnseitig an die Landstraße stoßen, ergab sich ein neues Problem. Mit vielen Grundbesitzern waren nun Verhandlungen erforderlich, welche ebenfalls Zeit kosteten. Dies alles scheint nun abgeschlossen zu sein.

Start mit Baumfällarbeiten und Straßensperrung

Wie Klaus Burkhart von der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland erläuterte, wird der Ausbau in drei Abschnitten erfolgen. Den Beginn der Bauarbeiten an Abschnitt I hatte man schon letztes Jahr auf den Januar 2023 festgelegt. Daran will man auch festhalten. Wie Georg Delb vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer nun mitteilt, wird ab Dienstag, 24. Januar mit dem Bau des Weges begonnen.

Im ersten Bauabschnitt wird demnach der Radweg entlang der L490, vom Mitfahrerparkplatz nördlich der Erlenbacher Kreuzung bis nach Vorderweidenthal, hergestellt. Begonnen werde, so Delb, mit Baumfällarbeiten unter Vollsperrung der L490 von der Erlenbacher Kreuzung bis Vorderweidenthal für die Dauer von drei Wochen. Die Umleitung führt über Birkenhördt. Für die Wegebaumaßnahme seien Baumfällarbeiten erforderlich, so Delb. Zeitgleich nutze auch der Forst die Vollsperrung für Fällarbeiten am Hang entlang der L490. Anschließend werden die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße mit Ampelregelung fortgeführt. Zum Abschluss des Bauabschnittes muss die L490 nochmals voll gesperrt werden, so der LBM, um Bauarbeiten an der Fahrbahn durchzuführen. Diese sollen nach früheren Angaben im August 2023 fertig gestellt sein.

Vollsperrung der B427 für zehn Wochen

Anschließend geht es an den zweiten Bauabschnitt. Geplanter Baubeginn ist September 2023. Dieser erstreckt sich vom Ende der Grünheckstraße in Erlenbach bis zum Mitfahrerparkplatz. Da in diesem Bereich der Fahrbahnteiler zur Querung der B427 eingebaut werden muss, ist eine Vollsperrung der B427 von Busenberg zur Erlenbacher Kreuzung für die Dauer von etwa zehn Wochen erforderlich, so der LBM. Einer Auflage des Naturschutzes entsprechend – wegen des angrenzenden Vogelschutzgebietes – dürfen diese Arbeiten nur in den Wintermonaten durchgeführt werden. Sie sollen bis Januar 2024 andauern. Die Umleitungstrecke führt von Dahn-Reichenbach über Bundenthal und Niederschlettenbach nach Erlenbach.

In diesen ersten beiden Bauabschnitten verlegen die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern im Geh- und Radweg eine Wasser- und Abwasserleitung. Damit werden Vorderweidenthal, Lindelbrunn und Oberschlettenbach (VG Bergzabern) erstmals an das Dahner Netz angeschlossen, erläutert der Dahner Werkleiter Klaus Hüther.

Fertigstellung bis Frühjahr 2024

In einem dritten und letzten Bauabschnitt wird der Radweg von Vorderweidenthal in Richtung Oberschlettenbach hergestellt. Auch hier muss die L490 in Richtung Schwanheim und Lug ab Februar 2024 für etwa drei Wochen, so der Plan, voll gesperrt werden. Die Umleitung führt dann über Völkersweiler. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Vor jedem Bauabschnitt werde die Öffentlichkeit nochmals informiert, so Georg Delb. Nach seiner Mitteilung wird die Baumaßnahme voraussichtlich – je nach Witterung - bis zum Frühjahr 2024 beendet sein. Die Baukosten des etwa 1800 Meter langen Geh- und Radweges belaufen sich nach Mitteilung des LBM auf rund 1,32 Millionen Euro. Alle Informationen zur Verkehrsführung erhält man auch im Mobilitätsatlas.

Änderungen im Busverkehr

Wegen der Vollsperrung der L490 zwischen Vorderweidenthal und Erlenbach ergeben sich vom 23. Januar bis voraussichtlich 6. Februar Einschränkungen im Busverkehr der Linien 525 und 545.

Linie 525 (Annweiler – Wernersberg – Lug – Vorderweidenthal (Bad Bergzabern): Die Haltestelle Erlenbach kann nicht von der Linie 525 bedient werden. Linie 545 (Bad Bergzabern – Vorderweidenthal – Erlenbach-Dahn – Dahn): Die Anbindung von Vorderweidenthal in Richtung Dahn erfolgt zu den Abfahrtszeiten: 5.45 Uhr, 12.25 Uhr, 13.25 Uhr, 16.15 Uhr, 18.15 Uhr. Die Anbindung von Vorderweidenthal in Richtung Bergzabern erfolgt um 5.47 Uhr, 7.09 Uhr, 13.50 Uhr, 18.49 Uhr. Fahrgäste sollten einige Minuten vor der regulären Abfahrtszeit an der Haltestelle sein.